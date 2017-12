An Tesla scheiden sich weiter die Geister. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, gehört eher zu den Skeptikern. "Das, was Tesla kann, kann Audi, kann BMW, kann Daimler auch", so der Experte. Söllner verweist außerdem auf die Verluste, die Tesla im Gegensatz zu den deutschen Autobauer weiter macht. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Bitcoin, die Bitcoin Group, IOTA, Staramba, Capital Stage, Cliq und Holiday Check. Das komplette Interview finden Sie hier.