Herr K. wähnt sich beim Gender-Awareness-Workshop in einem Laborexperiment feministischer Soziologinnen. Die Kollegen drehen langsam durch. Möchtegern Koslowski hat in Lasse, die Pussy, sein Opfer gefunden.

Sechs Männer sitzen in einem tageslichtfreien Konferenzraum und warten seit nunmehr drei Stunden auf den Beginn ihres Gender-Awareness-Seminars. "Die kommt nicht mehr", sagt Controller Schmidt-Scheckenbach. "Meinen Sie jetzt die Workshop-Leiterin oder die Schnecke aus der Kaffeeküche?", grinst Koslowski anzüglich. "Und jetzt folgt als Pointe sicher, dass Sie der beim Kommen noch mal helfen könnten", murmelt der Elternzeit-Rückkehrer Spreekamp, worauf Koslowski blafft: "Ach, sind Sie jetzt moralisch was Besseres, weil Sie ein halbes Jahr Windeln gewechselt haben, oder was?"

"Hat er ja nicht mal", mischt sich der braun gebrannte Berger aus dem Marketing ein. "Der feine Herr hat die Elternzeit ja für eine Weltreise missbraucht." Herr K. ist längst sicher, dass sie Teil eines Laborexperiments feministischer Soziologinnen sind, die sich hinter dem verdächtigen Spiegel an der Wand gerade halb totlachen über diese Herrenrunde.

"Könnt ihr nicht alle mal die Klappe halten!", schreit Lasse, ihr Generation-Y-Repräsentant. Der Work-Life-Balance-Lasse. Der Beckenrandschwimmer, Tretboot-Führerschein-Macher, ...

