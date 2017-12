FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Deutsche Börse und Spezialisten auf dem Frankfurter Parkett spenden die Entgelte des 6. Dezembers an zwei Vereine der Frankfurter Kinderkrebshilfe.

30. November 2017. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Deutsche Börse und die auf dem Frankfurter Börsenparkett tätigen Spezialisten werden die Transaktions- und Handelsentgelte, die am Nikolaustag, den 6. Dezember über den Handelsplatz Börse Frankfurt eingenommen werden, an zwei gemeinnützige Organisationen spenden. Mit der Aktion "Trading Charity - Handeln und Helfen" unterstützen der Börsenbetreiber und die insgesamt elf Handelshäuser zwei gemeinnützige Frankfurter Einrichtungen: den Verein "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V." und den "Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen (FFBT) e.V.".

Anleger, die an diesem Tag Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder ETPs am Börsenplatz Frankfurt handeln, helfen beiden Einrichtungen gleichzeitig. Dabei spenden die Spezialisten ihr Handelsentgelt an den Frankfurter Förderverein zur Bekämpfung von Tumorerkrankungen, der die Behandlung und Begleitung von Krebspatienten in der Region fördert. Die Deutsche Börse wird ihre Handelserlöse an den Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V. spenden, der die Bedingungen von jungen Patienten und deren Familien im stationären und ambulanten Bereich der Kinderkrebsklinik verbessert.

Hauke Stars, Vorstand der Deutschen Börse, erklärt: "Wir freuen uns, gemeinsam mit den Händlern zwei Frankfurter Initiativen zu unterstützen, die sich für Menschen in sehr leidvollen Lebenssituationen einsetzen und ihnen im Alltag zur Seite stehen. Mit unserer Spende wollen wir gleichzeitig die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer würdigen, ohne die beide Organisationen ihre Arbeit nicht verrichten könnten."

Die Spendenerlöse werden am 15. Dezember um 9.00 Uhr im Frankfurter Börsensaal an beide Vereine übergeben.

Über die Spezialisten

Die Spezialisten am Handelsplatz Börse Frankfurt unterstützen den Wertpapierhandel, in dem sie die Orderbücher der einzelnen Papiere betreuen. Sie informieren den Markt über das aktuelle Preisniveau, in dem sie fortlaufend Handelsspannen veröffentlichen. Weiterhin sorgen Spezialisten dafür, dass alle Wertpapiere jederzeit handelbar sind, in dem sie zusätzliche Liquidität bereitstellen - was zu einer hohen Handelsqualität führt. Diese Unternehmen sind als Spezialisten tätig: Baader Bank AG, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, equinet Bank AG, Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH, ICF BANK AG, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, ODDO SEYDLER BANK AG, Renell Wertpapierhandelsbank AG, Steubing AG, Tradegate AG Wertpapierhandelsbank und Walter Ludwig Wertpapierhandels GmbH.

30. November 2017. © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0150 2017-12-01/13:25