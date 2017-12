Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.635,80 -0,46% +17,96% Euro-Stoxx-50 3.540,22 -0,83% +7,59% Stoxx-50 3.142,36 -0,47% +4,38% DAX 12.886,12 -1,06% +12,24% FTSE 7.303,23 -0,32% +2,25% CAC 5.322,87 -0,93% +9,47% Nikkei-225 22.819,03 +0,41% +19,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,33 +64

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,81 57,4 +0,7% 0,41 +1,4% Brent/ICE 63,11 62,63 +0,8% 0,48 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,40 1.274,98 +0,1% +1,43 +10,9% Silber (Spot) 16,40 16,44 -0,2% -0,04 +3,0% Platin (Spot) 939,55 942,00 -0,3% -2,45 +4,0% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,5% +0,01 +20,9%

Die Ölpreise ziehen leicht an, nachdem die Opec und wichtige Nicht-Opec-Ölförderer wie Russland beschlossen haben, die Förderreduzierung um neun Monate auszuweiten bis Ende 2018.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem die Hoffnung auf ein Gelingen der US-Steuerreform zuletzt an den US-Börsen für Kauflaune sorgte, zeichnet sich für den Start am Freitag eine schwächere Tendenz ab. Grund ist, dass sich nun doch wieder Probleme abzeichnen, denn der Senat stimmte wider Erwarten am Donnerstag noch nicht über seinen Entwurf ab, sondern vertagte sich auf Freitag. Während der Future auf den technologielastigen Nasdaq-Index ein Minus von 0,9 Prozent zum Start anzeigt, werden die Standardwerte 0,6 Prozent im Minus gesehen. Selbst wenn der Senatsentwurf abgesegnet werden sollte, müssen dann noch die in Details unterschiedlichen Entwürfe von Repräsentantenhaus und Senat angeglichen werden. Im Verlauf des Handels könnten US-Konjunkturdaten für Impulse sorgen, insbesondere der um 16.00 Uhr MEZ anstehende Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende US-Gewerbe im November. Unter den Einzelwerten könnten Autoaktien von der Bekanntgabe der Novemberabsatzzahlen bewegt werden, die im Verlauf des Tages nach und nach eintrudeln dürften. Für Impulse könnte auch der Devisenmarkt sorgen, wo es weiter volatil zugeht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 58,7 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Die unerwartet aufgetretenen Probleme bei der Verabschiedung des Steuerentwurfs belastet die Stimmung an den Börsen. Anleger favorisieren in diesem Umfeld sichere Häfen wie Anleihen, wo die Kurse steigen und die Renditen sinken. Zudem konzentriere sich der Kaufdrang des Welt-Aktien-Geschehens derzeit auf die Wall Street, sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest mit Blick auf die zuletzt zurückbleibenden europäischen Aktienmärkte im Vergleich zur Wall Street. US-Anleger hätten zuletzt laut Marktteilnehmern weltweit Aktienbestände verkauft und das Geld in den USA angelegt - wegen der erwarteten Steuerreform. Diese könnte die Unternehmensgewinne in den USA um weitere 7 bis 8 Prozent nach oben treiben, sagt Heino Ruland von Ruland Research. Gegenwind kommt außerdem vom am Vortag deutlich gestiegenen Euro, auch wenn dieser sich aktuell wieder etwas nach unten bewegt. Angeführt wird der Abschwung von den Automobiltiteln, deren Branchenindex 2,1 Prozent verliert. Nachdem die Branche zuletzt favorisiert worden war, werden nun Gewinne mitgenommen. Technologiewerte fallen um 1,5 Prozent. Sie hatten sich das gesamte Jahr besonders gut entwickelt und scheinen angeschlagen nach der jüngst von der Wall Street ausgehenden Sektorschwäche. Relativ stabil halten sich Öl- und Gaswerte mit dem steigenden Ölpreis. Die Opec hat die Förderkürzungen im Verbund mit Nichtmitgliedern wie Russland um neun Monate verlängert bis Ende 2018. Das stützt die Ölpreise.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Uhr Do, 18:35 % YTD EUR/USD 1,1897 -0,15% 1,1915 1,1889 +13,1% EUR/JPY 133,70 -0,34% 134,16 133,65 +8,8% EUR/CHF 1,1687 -0,32% 1,1724 1,1708 +9,1% EUR/GBP 0,8812 -0,05% 0,8816 1,1343 +3,4% USD/JPY 112,39 -0,18% 112,59 112,43 -3,9% GBP/USD 1,3502 -0,10% 1,3515 1,3486 +9,4%

Während der Euro von robusten Konjunkturdaten profitiert, setzen dem Dollar die Probleme bei der Durchsetzung des Steuerrefomrentwurfs im US-Senat zu. Nach dem deutlichen Euro-Anstieg am Vortag, verursacht durch politische Personalquerelen in den USA, tendiert der Euro unter Schwankungen seitwärts. Zum Yen zeigt sich der Dollar dagegen leichter bei 112,35 nach Tageshochs über 112,65.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - An den Aktienmärkten gab es vielfach ein nervöses Auf und Ab - allerdings mit meist moderaten Ausschlägen. Als ein Grund für Aufschläge wurden die Vorlagen der Wall Street angeführt mit neuen Rekorden, als Begründung für Abschläge die verschobene Abstimmung im Senat über die von den Börsianern ersehnte Steuerreform. Letzteres war erst nach Handelsende an der Wall Street bekannt geworden. In Hongkong stand erneut die schwer gewichtete Tencent-Aktie im Blick, die im Vorfeld der Neugewichtung im Leitindex an diesem Freitag um weitere 2,8 Prozent abwärts lief. Mit einem Minus von 12 Prozent seit dem Hoch der vergangenen Woche befindet die Aktie des Internetgiganten sich nun im sogenannten Korrekturmodus. In Japan stand eine Reihe Konjunkturdaten im Fokus. Laut Chefmarktstratege Michael McCarthy von CMC Markets sind sie überwiegend besser ausgefallen als erwartet. Dies habe die Sorge geweckt, dass die Bank of Japan zu einer etwas strafferen Geldpolitik umkehren könnte.

CREDIT

Qenig verändert auf niedrigem Niveau zeigen sich auch am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Nach dem jüngsten Rückgang legen die CDS-Spreads überwiegend etwas zu. "Die Inflation zieht an", sagt ein Marktteilnehmer. Darauf deuteten die jüngsten Daten sowohl aus den USA als auch aus der Eurozone hin. "Die Geldpolitik könnte schneller gestrafft werden als gedacht", sagt ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

US-Behörde hat keine Sicherheitsbedenken bei Bayer/Monsanto

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat bei der milliardenschweren Übernahme von Monsanto keine Einwände der US-Behörde für Auslandsinvestitionen (CFIUS) zu befürchten. Der Ausschuss habe erklärt, dass es hinsichtlich des geplanten Zusammenschlusses von Bayer und Monsanto keine ungelösten nationalen Sicherheitsbedenken gebe, teilte Bayer mit.

Lufthansa macht EU-Wettbewerbshütern Zugeständnisse

Die Lufthansa hat der EU-Wettbewerbsbehörde zufolge kurz vor Fristende Zugeständnisse bei der angepeilten Air-Berlin-Übernahme gemacht. "Wir können bestätigen, dass wir von der Lufthansa ein Angebot mit Zugeständnissen erhalten haben", erklärten die Wettbewerbshüter auf Anfrage.

Scheidender Siemens-Aufsichtsratschef Cromme verteidigt Jobabbau

Der scheidende Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme hat den geplanten Arbeitsplatzabbau in der Kraftwerkssparte verteidigt. "Die Nachfrage in der fossilen Energieerzeugung ist drastisch eingebrochen, und der Markt wird sich auch nicht wieder erholen", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Wir können keine Turbinen bauen, die wir dann auf dem Werksgelände vergraben müssen, weil sie niemand haben will. Das sind wir auch dem Rest des Konzerns schuldig, den wir irgendwann bedrohen würden, wenn wir ohne gegenzusteuern einfach weitermachten".

Evotec erreicht aus Boehringer-Allianz weiteren Meilenstein

Das Biotechnologieunternehmen Evotec profitiert einmal mehr von der jahrelangen Kooperation mit dem Pharmakonzern Boehringer Ingelheim. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat die Forschungsallianz einen Meilenstein erreicht, der für Evotec Umsatzerlöse in Höhe von 2 Millionen Euro auslöst. .

Fuchs Petrolub trennt sich von Produktionsstandort Dormagen

Der Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub trennt sich von seinem Produktionsstandort im nordrhein-westfälischen Dormagen. Dieser, einer von acht Fertigungsstandorten in Deutschland, werde an die japanische CCI Group verkauft, teilte der MDAX-Konzern am Freitagmorgen mit, ohne finanzielle Einzelheiten zu nennen.

Uniper schließt Verkauf des russischen Gasfelds ab

Der Energieversorger Uniper hat den Verkauf seines Anteils am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje an den österreichischen Konkurrenten OMV unter Dach und Fach gebracht. "Alle dafür erforderlichen Zustimmungen seitens der russischen Behörden und Mitgesellschafter wurden erteilt", teilte Uniper mit.

GxP German Properties baut Portfolio aus

