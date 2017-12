Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat nach dem Treffen der Parteichefs von Union und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bereitschaft zu "ernsthaften Gesprächen" mit der SPD bekundet und will diese "ohne Vorbedingungen" führen. Das sagte CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler nach einer Telefonkonferenz des Parteivorstands.

Dieser war sich nach seinen Angaben "einig, dass die CDU bereit ist, mit der SPD ernsthafte Gespräche über die Bildung einer stabilen Bundesregierung zu führen". Nach seinen Aussagen wird es deshalb nun auf die Positionierung der Sozialdemokraten bei ihrem Parteitag in der kommenden Woche ankommen. "Es ist jetzt an der SPD, die Klärungsprozesse herbeizuführen", sagte Schüler. "Das gilt es jetzt erstens zu respektieren und zweitens abzuwarten." Die CDU sei jedenfalls bereit, "ernsthaft und ohne Vorbedingungen" in solche Gespräche einzutreten.

SPD-Chef Martin Schulz hatte kurz zuvor einen Bericht über die Aufnahme von Verhandlungen zur Fortsetzung der großen Koalition dementiert. "Die Meldung über grünes Licht für die Groko ist falsch", sagte Schulz. Er beschwerte sich nach eigenen Worten darüber in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), weil die Meldung aus seiner Sicht aus der CDU durchgestochen wurde. "Es gibt keinen Automatismus für eine große Koalition", sagte Schulz.

December 01, 2017

