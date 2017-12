Berlin (ots) - Wie machen es die anderen? Was hat es gekostet? Ab dem 1. Dezember erfahren Mittelständler in der neuen Veröffentlichung des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Berlin, wie Unternehmer und Unternehmerinnen verschiedener Branchen digitalisieren. Kurz und faktenreich schildern sie, wie sie geschäftliche Herausforderungen digital lösten und welcher messbare Mehrwert entsteht.



Digitalisierung im Mittelstand bedeutet nicht nur, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen. Es hat auch mit dem richtigen Mindset zu tun. Das zeigen die zehn Digitalisierungsgeschichten, die das Team von _Gemeinsam digital zusammen mit Unternehmen aufgeschrieben hat.



Ob Malerbetrieb, Reinigungsfirma, Cloud-Anbieter oder Kompressorenhersteller: sie alle sind durch einen Digitalisierungsprozess gegangen, der Arbeitsweisen und Kundenerlebnisse verändert hat. Es gibt ein Vorher und ein Nachher, Probleme und Erkenntnisse. Das alles wird hier übersichtlich auf je einer Seite geschildert.



Broschüre: Neu gedacht, digital gemacht. Wie Mittelständler digitalisieren.



Download unter: https://gemeinsam-digital.de/materialien/



Gern stellen wir Ihnen weitere Informationen, Bilder und den Kontakt zu den Unternehmen für Ihren Beitrag zur Verfügung.



_Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin gehört zu Mittelstand-Digital. Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Regionale Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen Einzelhändler genauso wie dem größeren Produktionsbetrieb mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Netzwerken zum Erfahrungsaustausch und praktischen Beispielen. Das BMWi ermöglicht die kostenlose Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de und www.kompetenzzentrum-berlin.digital.



Ansprechpartner Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlin: Marie Landsberg, marie.landsberg@gemeinsam-digital.de Tel.: +49(0)30 53 32 06-76



OTS: BVMW newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51921 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51921.rss2



Pressekontakt: BVMW Pressesprecher Eberhard Vogt Tel.: 030 53320620 Mail: presse@bvmw.de