Christian Drastil: Der 30.11. war ein Hochprozenter-Tag vom Handelsvolumen her. Bei RHI gabs die FTSE 250 Info und bei Polytec war es die Aufnahme in den MSCI World Small Cap Index per 1. Dezember, also per Schlusskursen von gestern. Hiess: Mehr als 14 Millionen EUR Umsatz, Platz 8 im ATX Prime Tagesranking http://boerse-social.com/launch/money/atsort_vol2!asce...

