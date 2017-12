FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dow Chemical Co hat den Verkauf eines Teils ihres Maissaatgutgeschäfts in Brasilien für 1,1 Milliarden US-Dollar an Citic Agri Fund abgeschlossen. Die Veräußerung ist Teil der von den Kartellbehörden auferlegten Bedingungen für die Fusion von Dow mit Dupont zur Dowdupont, die am 31. August abgeschlossen wurde.

December 01, 2017

