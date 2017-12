Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie meldet rekordträchtige Dynamik

Die deutsche Industrie ist im November mit einer rekordträchtigen Dynamik gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 62,5 Punkte von 60,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der zweithöchste Wert seit Umfragebeginn im Jahr 1996. Schon im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 62,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Eurozone-PMI erreicht annäherndes Rekordhoch

Die Industrie in der Eurozone hat im November auf einem hohen Niveau ihre Dynamik nochmals gesteigert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte von 58,5 auf 60,1 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Eine höhere Notierung hatte der Index lediglich im April 2000 gezeigt. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 60,0 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Brasiliens BIP wächst im dritten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaftserholung in Brasilien hat sich im dritten Quartal zwar fortgesetzt, allerdings mit einer schwächeren Dynamik als erhofft. Wie die Statistikbehörde meldete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur mit einer Rate von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP um 1,4 Prozent höher.

SPD-Politiker Kahrs will Aufnahme von Gesprächen mit der Union

Nach dem Treffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, für die Aufnahme von Verhandlungen von Union und SPD plädiert. "Ich bin Stand heute dafür, mit der CDU zu reden, über Inhalte zu verhandeln", sagte Kahrs im Deutschlandfunk. "Und wenn wir die Dinge durchsetzen, die wir im Wahlprogramm stehen haben, in großen Teilen, dann kann ich mir vorstellen, dass man in eine Koalition geht, wenn die Mitglieder dies beschließen."

Deutsche rechnen laut Umfrage mit Neuauflage der großen Koalition

Angesichts der schwierigen Regierungsbildung fallen Wunsch und Erwartung der Deutschen laut einer Umfrage stark auseinander. Lediglich 22 Prozent wünschen sich eine Neuauflage der großen Koalition von CDU/CSU und SPD, jedoch rechnen 48 Prozent der Befragten trotzdem damit, dass es wieder eine solche Koalition geben wird, so die Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung.

Chefs von Union und SPD wollen Groko-Verhandlungen - Zeitung

Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD haben sich der Bild-Zeitung zufolge am Donnerstagabend auf die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen geeinigt. Demnach wollen Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) ihren Parteigremien empfehlen, Gespräche aufzunehmen. Die drei Vorsitzenden hatten sich am Abend mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue getroffen.

Schulz: Meldung über grünes Licht für GroKo falsch

SPD-Chef Martin Schulz hat einen Bericht über die Aufnahme von Verhandlungen zur Fortsetzung der Großen Koalition dementiert. "Die Meldung über grünes Licht für die GroKo ist falsch", sagte Schulz in Berlin nach Beratungen des SPD-Präsidiums. Er beschwerte sich nach eigenen Worten darüber sogar in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), weil die Meldung aus seiner Sicht aus der CDU durchgestochen wurde.

CDU bereit zu Gesprächen mit SPD "ohne Vorbedingungen"

Die CDU hat nach dem Treffen der Parteichefs von Union und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bereitschaft zu "ernsthaften Gesprächen" mit der SPD bekundet und will diese "ohne Vorbedingungen" führen. Das sagte CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler nach einer Telefonkonferenz des Parteivorstands.

Britischer Parlamentsausschuss: Grenzkontrollen zu Irland nach Brexit unvermeidbar

Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland erscheinen nach Auffassung eines britischen Parlamentsausschusses nach dem Brexit unvermeidlich. Es sei nicht zu erkennen, wie es zu vereinbaren sei, keine Grenze zu haben, wenn Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlasse, erklärte der für den Brexit zuständige Parlamentsausschuss am Freitag.

Richter prüft Entlassung von zehn katalanischen Politikern aus U-Haft

Vor einem Gericht in Madrid hat am Freitag die Prüfung der Anträge auf Haftentlassung von zehn führenden Vertretern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung begonnen. Als erster wurde Oriol Junqueras befragt, der ehemalige Stellvertreter des abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Seine Anhörung durch den Richter Pablo Llarena dauerte nach Angaben aus Justizkreisen 20 Minuten.

Türkischer Präsident in US-Prozess um Sanktionen direkt belastet

Im New Yorker Prozess um umstrittene Goldgeschäfte mit dem Iran ist nun auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan belastet worden. Der türkisch-iranische Geschäftsmann Reza Zarrab sagte vor Gericht aus, Erdogan habe die Banken Vakif und Ziraat angewiesen, sich an den Gold-für-Gas-Geschäften mit dem Iran zu beteiligen. Zuvor hatte Zarrab bereits den früheren türkischen Wirtschaftsminister Zafer Caglayan schwer belastet.

