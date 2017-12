Die Aufarbeitung der Katalonien-Krise zieht sich wohl weiter hin: Das Oberste Gericht vertagt laut Justizquellen eine Entscheidung über eine Freilassung der ehemaligen katalanischen Minister aus der Untersuchungshaft.

Das Oberste Gericht in Madrid wird erst am Montag über eine mögliche Freilassung der in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Minister der separatistischen katalanischen Regionalregierung entscheiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...