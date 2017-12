Zürich - Die Stiftung EDGE zeichnet Zurich Schweiz als erstes SMI- und erstes Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit dem «Move»-Label für die Gleichstellung von Mann und Frau aus.

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gehört in der Schweiz zu den am häufigsten diskutierten gesellschaftspolitischen Themen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Lohngleichheit. Vergleicht man den Durchschnittslohn von Männern und Frauen für gleichwertige Arbeit in der Schweizer Privatwirtschaft, so verdienen Frauen nach wie vor 19,5 Prozent weniger als Männer - so die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik.

Bei Zurich Schweiz ist das nicht mehr so: Die unabhängige Stiftung EDGE attestiert dem Versicherer jetzt, die Lohngleichheit ...

