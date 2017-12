Der Bitcoin-Wahnsinn geht in die nächste Runde. In den vergangenen Tagen gab es bei der Kryptowährung heftige Schwankungen. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, rät Anlegern zur Vorsicht. "Kurzfristig ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, voll reinzugehen", so der Experte. Was Söllner von der Bitcoin Group hält, erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Tesla, IOTA, Staramba, Capital Stage, Cliq und Holiday Check. Das komplette Interview finden Sie hier.