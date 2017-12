Das TSI Wochenupdate wagt schon zu Beginn des Dezembers einen Jahresrückblick. Im Fokus steht dabei die Börsenampel: Seit 1969 gab es bislang erst acht Kalenderjahre, in denen sie durchgängig im grünen Bereich notierte - und in keinem Fall hat sich das noch ein weiteres Jahr fortgesetzt. Im Jahresrückblick werden die Topgewinner und -verlierer im HDAX des Jahres 2017 gezeigt. Im Musterdepot deuten sich einige Wechsel an. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.