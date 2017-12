Bern (ots) -



Trotz eines starken Vorjahresmonats ist der Markt für

Personenwagen im November nochmals um 1,3 Prozent gewachsen. Genau

26'749 neue Fahrzeuge kamen in den vergangenen 30 Tagen auf die

Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, 334 mehr als

ein Jahr zuvor. Damit war der abgelaufene Monat der stärkste

Auto-November seit 2012. Die Zahlen im Jahresverlauf sind ebenfalls

auf Kurs, nach elf Monaten liegt ein Plus von 0,3 Prozent vor.



Da der abgelaufene November die identische Anzahl an Werktagen

hatte wie der Vorjahresmonat, ist der Zuwachs von 1,3 Prozent umso

bemerkenswerter. Die positive Entwicklung im vorletzten Monat des

Jahres trägt zu einem kumulierten Ergebnis mit leicht grünen

Vorzeichen bei. Bisher sind im 2017 282'956 Neuimmatrikulationen

registriert worden, 963 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2016. Der

Zuwachs von 0,3 Prozent entspricht den Prognosen von auto-schweiz,

wonach zum Jahresende ein ähnliches Ergebnis wie im erfolgreichen

Vorjahr resultieren sollte. Damals waren am Ende 317'318 Neuwagen

eingelöst worden.



Laut auto-schweiz-Präsident François Launaz ist der dafür

benötigte Dezember auf hohem Niveau ohne weiteres möglich: «Der

letzte Monat des Jahres hat sich im laufenden Jahrzehnt zu einem der

stärksten Kalendermonate für den Fahrzeug-Markt entwickelt. Das liegt

vor allem an zahlreichen Angeboten zum Jahresschluss, welche die

Importeure und Händler seit einiger Zeit verstärkt lancieren.» Früher

seien eher die Monate des zweiten Quartals, also April bis Juni, die

beste Auto-Jahreszeit gewesen, so Launaz weiter.



Apropos Jahreszeit: Passend zum Wintereinbruch in tieferen Lagen

hat der Allrad-Anteil im November erneut nur knapp die

50-Prozent-Marke verfehlt. 13'184 der erstmals eingelösten

Personenwagen verfügten über 4x4, eine Quote von 49,3 Prozent. Für

das Gesamtjahr könnte, je nach Verlauf des Dezembers, die Marke von

47 Prozent fallen, derzeit stehen 46,9 Prozent zu Buche. Im Vorjahr

lag die 4x4-Quote bei 44,2 Prozent, deshalb wird 2017 definitiv

erneut ein Allrad-Rekordjahr - das achte in Serie.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



