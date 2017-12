Apple und Amazon - volle Fahrt in den Weihnachtstrubel

US-Techaktien haben zuletzt etwas nachgegeben. Wie gering diese Korrektur aber ausfällt, zeigt der aktuelle Börsenwert der dominierenden FAANG-Aktien Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet. Er liegt noch immer um insgesamt knapp 850 Mrd. Dollar satt über dem Niveau von Ende 2016.



Zuletzt kam es zu Gewinnmitnahmen bei Aktien wie Facebook, Amazon oder Apple. Nach dem sensationellen Lauf dieser Papiere in diesem Jahr sollte dieser Rückgang zu verschmerzen sein, zumal das Umfeld für den Technologie-Sektor wegen der anhaltend niedrigen oder gar negativen Anleihenrenditen weiterhin intakt ist. Denn in diesem Jahr wurden Technologieaktien, wie etwa die FAANG-Aktien besonders nachgefragt. Sie schafften bisher gegenüber dem S&P 500, also dem breiteren Aktienmarkt, eine Outperformance von mehr als 20 Prozent. Ein solcher Titel aus dieser Gruppe ist Amazon, die nun vom erfolgreichen Start in die Weihnachtssaison profitieren.





Bezos erhöht Umsatzprognose



Amerikaner haben ersten Einschätzungen zufolge am vergangenen Montag, dem Cyber Monday, 6,6 Mrd. Dollar für Online-Käufe ausgegeben. Das wäre ein Anstieg um 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Investoren gehen davon aus, dass sich der weltgrößte Internethändler ein schönes Stück vom Kuchen abgeschnitten hat. Vorstandschef Jeff Bezos prognostiziert nämlich, dass der Umsatz im laufenden Quartal auf 56 bis 60,5 Mrd. Dollar nach oben schießen soll. Das wäre ein Plus von 28 bis 38 Prozent. Bei diesen Vorhersagen sehen Investoren darüber hinweg, dass die Bewertung bei Amazon mit einem 2018er-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei hohen 145 liegt.



Buffet stockt bei Apple auf



Mit großem Optimismus schaut auch Apple auf das Weihnachtsgeschäft. Vorstandschef Tim Cook erwartet eine starke Nachfrage nach dem neuen iPhone X, wodurch der Konzernerlös im vierten Quartal kräftig zulegen soll. Analysten sagen ein Plus von zehn Prozent auf 86,18 Mrd. Dollar vorher. Das haben Investoren entsprechend honoriert, weshalb der Börsenwert trotz der Mini-Korrektur der vergangenen Wochen bei rund 870 Mrd. Dollar liegt. Für Aufsehen sorgte zuletzt, dass der Mischkonzern Berkshire Hathaway, der von der Investmentlegende Warren Buffett geführt wird, seinen Bestand an Apple-Aktien im dritten Quartal um 3,9 Mio. Papiere aufgestockt hat.



Ein anderer Titel aus der FAANG-Familie, der in 2017 stark nachgefragt wurde, ist Facebook. Das soziale Netzwerk glänzt ebenfalls mit rasantem Wachstum. Für das laufende Quartal sagen Analysten einen Umsatzsprung von 42 Prozent vorher. Der Konzern gewinnt kräftig neue User hinzu und steigert so die Werbeeinnahmen deutlich - wohl nicht nur zu Weihnachten.



