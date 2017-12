Bad Marienberg - Die Bundesbank sieht keine Anzeichen dafür, dass sich momentan übermäßige Risiken für das deutsche Finanzsystem aufbauen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Deutschen Bundesbank: Gleichzeitig warnt sie in ihrem Finanzstabilitätsbericht 2017 vor zu positiven Erwartungen über die künftige wirtschaftliche Entwicklung: "Die derzeit günstige konjunkturelle Situation und die geringe Volatilität an den Finanzmärkten sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risiken für die Stabilität des deutschen Finanzsystems bestehen und sich weiter aufbauen können", heißt es in dem Bericht, den Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch und Vorstandsmitglied Andreas Dombret bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main vorgestellt haben.

