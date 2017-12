Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Erstmals in der deutschen TV-Geschichte: Pop-up-Sender zeigt alle acht Filme des "Fast & Furious" Franchise - Ab 8. Januar zwei Wochen lang ununterbrochen und in bester Bildqualität - "Fast & Furious 8" als deutsche TV-Premiere am 14. Januar auf "Sky Cinema Fast & Furious" - Das gesamte Hit-Franchise ebenfalls auf Abruf über den Online-Streaming-Dienst Sky Ticket sowie auf Sky On Demand und Sky Go



Unterföhring, 1. Dezember 2017 - "Fasten your seatbelts": So rasant ist Sky noch nie ins neue Jahr gestartet und nimmt mit seinem neuesten Pop-up-Channel seine Zuschauer mit zu den Anfängen des schnellsten Franchise der Welt.



Am Montag, den 8. Januar startet "Sky Cinema Fast & Furious HD" mit Highspeed ein und zeigt zwei Wochen lang alle acht "Fast & Furious" Filme - ein Novum in der deutschsprachigen Fernsehgeschichte. Höhepunkt ist die deutsche Erstausstrahlung von "Fast & Furious 8" am Sonntag, den 14. Januar, um 20.15 Uhr.



Mit Start von "Sky Cinema Fast & Furious HD" sind die ersten sieben Filme ebenfalls auf dem Online-Streaming Sky Ticket wie auch auf Sky Go und Sky On Demand verfügbar. Mit dem neuesten Film ist das Franchise dann am 14. Januar komplettiert auf Abruf verfügbar.



Sky Deutschland Vice President Programming & Planning, Peter Schulz: "Dramatische Szenen, nervenaufreibende Unterhaltung und benzingetränkte Action, das macht das 'Fast & Furious' Franchise aus. Anlässlich der TV-Premiere von Teil 8 widmet Sky der Reihe erstmals einen eigenen temporären Sender und unterstreicht damit auf ein Neues seine Positionierung als erste Adresse für außergewöhnliche Programm-Events mit Blockbuster-Feeling."



Sendertermine: "Sky Cinema Fast & Furious HD" startet Montag, den 8. Januar, bis einschließlich 21. Januar und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits HD.



Über Sky Deutschland: Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Jennifer Hahn Director, Publicity & Communications NBCUniversal International Distribution Tel: +1 818.777.4989 PH jennifer.hahn@nbcuni.com Shoshannah Peter Sky Deutschland External Communications Tel: 089/9958 6339 Shoshannah.Peter@sky.de



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel: 089/9958 6847 margit.schulzke@sky.de