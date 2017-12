Heute haben sich die Meldungen überschlagen: Stark verbesserte Wirtschaftsstimmung im Euroraum, speziell in Deutschland, hervorragendes Konjunkturklima in Japan, Indien und Südkorea, und eine leichte Eintrübung in China: Die Einkaufsmanagerindizes (EMI) für November signalisieren eine kräftige Aufwärtsbewegung der Weltwirtschaft. Dass die Aktienmärkte in Europa darauf nicht wie sonst oft mit steigenden Kursen reagiert haben, liegt daran, dass die Verhandlungen über die Steuerreform in den USA in der Nacht verschoben worden sind. Das schürt Unsicherheit und drückt den Dollar. Warum aber achten die Anleger in der Regel sehr stark auf die EMIs?Lange Zeit haben die Anleger in jedem Land auf unterschiedlich konstruierte Stimmungsbarometer gestarrt, um daraus die künftige Konjunktur- und damit auch Aktienentwicklung ableiten zu können. Aber seit etwa 10 Jahren stehen die Einkaufsmanagerindizes ganz klar im Mittelpunkt des Interesses. Sie sind weltweit zu den führenden Frühindikatoren geworden. Ob China oder die USA, ob Indien oder Japan, ob die Eurozone oder Deutschland - für über 30 Industrienationen ...

