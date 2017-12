Wien - Das für Alt-Anleger geltende Zeichnungslimit von täglich einer Million Euro ist wieder aufgehoben. Über die neuen Regeln in Bezug auf das Soft-Close des Fonds sprach "FONDS professionell ONLINE" mit Deutschland-Geschäftsführer Dan Sauer.Anfang September 2016 habe die skandinavische Nordea AM einen sogenannten "Soft-Close" für ihren Mischfonds-Bestseller Nordea Stable Return (ISIN LU0227384020/ WKN A0HF3W) verhängt. Das Prestigeportfolio sei mit einem Volumen von mehr als 18 Milliarden Euro an seine Kapazitätsgrenze gestoßen, habe es damals geheißen. Wegen des hohen Anlegerzuspruchs würden seither keine neuen Mittel für den Fonds mehr angenommen. Bestehende Investoren könnten zwar unverändert Anteile zeichnen oder verkaufen, und auch laufende Sparpläne seien von dem Schritt nicht betroffen. Allerdings habe sich das Nordea-Management Anfang Oktober 2016 gezwungen gesehen, die täglich handelbaren Anteilsvolumina auf eine Million Euro pro "Alt-Investor" zu begrenzen.

