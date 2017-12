Wenn die Beteiligung an Regierungen eine realistische Option für die AfD werden soll, muss sie sich entradikalisieren. Der Bundesparteitag an diesem Wochenende wird aber ein anderes Signal aussenden. Eine Analyse.

Die AfD steckt in einem doppelten Dilemma: Für die politische Konkurrenz im Bundestag kommt eine Kooperation mit den Rechtspopulisten nicht infrage. Mit rechten Provokateuren möchte man nichts zu tun haben, lautet die einhellige Begründung. Möglicherweise wäre die Reaktion eine andere, wenn die AfD bei ihrem Delegiertentreffen einen gemäßigten Kurs einschlagen würde. Doch das ist nicht zu erwarten.

Denn, und das ist das zweite Dilemma der Partei: Führende Funktionäre wie die Landeschefs Björn Höcke (Thüringen) und André Poggenburg (Sachsen-Anhalt), denken gar nicht daran, am Erscheinungsbild der AfD etwas zu ändern. Warum auch? Wo doch selbst der Schutzpatron der Rechten in der Partei, der Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland, keinerlei Handlungsbedarf sieht. "Ich weiß gar nicht, was völkische und nationalistische Tendenzen sind", antwortete er jüngst im Interview mit dem "Tagesspiegel" auf die Frage, ob sich die AfD stärker gegen völkische und nationalistische Tendenzen in der Partei abgrenzen müsse.

Gauland bringt damit auf den Punkt, womit in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist: Mit einer "Entradikalisierung" der AfD, um vielleicht irgendwann koalitionsfähig zu werden. Der Parteivize erwägt sogar, eingefädelt von Höcke und Poggenburg, auf dem Parteitag für den Vorstand zu kandieren.

Dahinter steht das Bestreben, den Gemäßigten in der Partei den Weg in wichtige Positionen zu verbauen. Eine Kampfkandidatur um den Parteivorsitz und ein Streit um die künftige Ausrichtung der Partei scheinen damit programmiert. Spannend dürfte damit auch werden, wie die AfD die Macht zwischen Partei und Bundestagsfraktion austariert. Setzt sich Gauland oder ein von ihm gestützter Rechtsausleger durch, dann dürfte der künftige Weg der AfD vorgezeichnet sein.

Regelrecht bizarr wirkt vor diesem Hintergrund die Ansage von Gauland, die AfD werde auch politische Verantwortung übernehmen, sobald sie eine "bestimmte Stärke" erreicht habe. Die Bundesebene dürfte er dabei kaum im Blick haben, wohl eher die Länder, in denen die AfD besonders stark ist. Das Wählerverhalten sei volatil, sagte Gauland dem "Tagesspiegel". "In Sachsen ist die AfD inzwischen stärkste Partei. Da kann es schnell passieren, dass jemand von der AfD Ministerpräsident wird."

Es kann aber auch passieren, dass die AfD in der Wählergunst wieder verliert. Dieses Risikos sind sich zumindest diejenigen bewusst, die die AfD als politikgestaltende Partei etablieren wollen. Mit dem Berliner Landeschef Georg Pazderski steht denn auch bereits ein Vertreter des gemäßigten Parteiflügels in den Startlöchern, um die Partei beim Delegiertentreffen in Hannover von rechts abzugrenzen. Auch deshalb kandidiert Pazderski für den Parteivorsitz. In Berlin hat er seine Vorstellungen kürzlich als Strategiepapier vorlegt. Darin verlangt er von der Partei mehr konstruktive Sacharbeit, inhaltliche ...

