Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaft IG-Metall bei Siemens haben am Freitag Medienberichte dementiert, denenzufolge bereits mit dem Siemens-Management über die angekündigten Stellenabbau- und Werkschließungspläne verhandelt werde. Der Protest gegen die Pläne soll fortgesetzt werden. "Aussagen, die Arbeitnehmerseite habe eingelenkt und verhandele nun entgegen ihrer ursprünglichen Absicht mit der Firmenseite, entsprechen nicht den Tatsachen. Tatsächlich finden derzeit weder auf Standort-, noch auf Unternehmensebene Beratungen oder gar bereits Verhandlungen statt", sagte Hagen Reimer, IG-Metall-Sprecher im Bezirk Bayern.

Nachdem Siemens Mitte November den Abbau von 6.900 Stellen weltweit angekündigt hatte - davon die Hälfte in Deutschland, haben Arbeitnehmervertreter und das Siemens-Management beschlossen, Sondierungsgespräche aufzunehmen und in einem offenen Dialog nach Lösungen zu suchen. "Aus Sicht der IG Metall und des Gesamtbetriebsrates geht es aktuell vielmehr einzig und allein darum zu prüfen, ob beziehungsweise wie der bisher herrschende Stillstand durch einen offenen Dialog zu durchbrechen ist", machte Reimer deutlich.

Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat lehnen die geplanten Einschnitte "nach wie vor ohne jede Einschränkung ab, weshalb auch die Belegschaften auf lokaler Ebene weiter zu Protest und Widerstand aufgerufen sind", so Reimer. Eine Woche nach Ankündigung der Pläne versammelten sich Siemens-Beschäftigte in Berlin, um gegen die Standortschließungen und den Stellenabbau zu protestieren. An mehreren Siemens-Standorten sind weitere Protestkundgebungen geplant.

Siemens plant, zwei Werke in Sachsen definitiv zu schließen. Weitere Standorte in Thüringen und Hessen sind bedroht. Die IG Metall und der Betriebsrat lehnen die geplanten Maßnahmen angesichts eines Gewinns von mehr als 6 Milliarden Euro ab. Siemens will mit dem Abbau von Produktionskapazitäten in den Kraftwerks- und Antriebssparten dem Strukturwandel bei der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und im Rohstoffsektor begegnen.

Siemens-Personalchefin Janina Kugler hatte Mitte November angekündigt, den Abbau möglichst sozialverträglich umsetzen und betriebsbedingte Kündigungen weitgehend vermeiden zu wollen. Auszuschließen seien diese aber nicht, hatte sie eingeräumt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 08:14 ET (13:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.