Normalerweise wird der Kauf von Elektroautos in Deutschland gefördert. Das Bafa hat jetzt aber ein Tesla Modell von der Liste gestrichen.

Für ein Elektroauto des US-Herstellers Tesla gibt es in Deutschland keine Kaufprämie mehr. Das Modell "S Base" sei von der Liste der förderfähigen Fahrzeuge gestrichen worden, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin.

Eine Voraussetzung für die Prämie ist, dass der Netto-Listenpreis maximal 60 000 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...