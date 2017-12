Das globale Chemieunternehmen Oxea wird ab 2019 in Europa jährlich zunächst 60.000 Tonnen des orthophthalatfreien Allzweck-Weichmachers Dioctylterephthalat (DOTP) anbieten. Dazu hat Oxea eine Kooperation mit einem deutschen Produktionspartner vereinbart. Im Rahmen des Projekts mit Oxea errichtet der Partner an seinem Standort in Deutschland eine modulare Fertigungsanlage für DOTP. Oxea wird das zentrale Vorprodukt 2-Ethylhexanol (2-EH) an den Partner liefern und das Endprodukt DOTP über seine eigenen Vertriebskanäle vermarkten. Dioctylterephthalat ist ein phthalatfreier Weichmacher, der höchsten Umweltanforderungen gerecht wird. Als Alternative für Dioctylphthalat (DOP) und Diisononylphthalat (DINP) kommt DOTP in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Einsatz, unter anderem in der Bauindustrie, im Automobilsektor, bei Lacken und in Bodenbelägen.

"Der Großteil des heute in Europa erhältlichen DOTPs wird bislang importiert. Durch unser Projekt wird Oxea zukünftig zum Hauptanbieter von DOTP in Europa. Wir sind damit nachhaltig in der Lage, den aktuellen und zukünftigen Bedarf unserer Kunden bei diesem wichtigen orthophthalatfreien Weichmacher zu erfüllen und verbessern dabei weiter unsere Lieferzuverlässigkeit. Als größter europäischer Hersteller von 2-EH sind wir rückwärtsintegriert. Der Start der DOTP-Produktionsanlage ist für 2019 geplant", sagte Oxea-CEO Dr. Salim Al Huthaili.

Über Oxea

Oxea ist ein weltweiter Hersteller von Oxo-Intermediates und Oxo-Derivaten wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. Oxea beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Oxea ist ein Teil der Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC), einem Unternehmen, das vollständig der Regierung von Oman gehört. Es wurde 1996 gegründet, um in den in- und ausländischen Energiesektor zu investieren. OOC ist ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen des Sultanats, die Wirtschaft von Oman zu diversifizieren und ausländische Investitionen zu fördern. Weitere Informationen über Oxea sind auf www.oxea-chemicals.com verfügbar.

