Bei Lauschangriffen auf Wohnungen oder Autos kam es in der Vergangenheit immer wieder zu technischen Problemen - das will der Bundesinnenminister jetzt ändern. Die Innenministerkonferenz wird sich mit dem Thema befassen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière will technische Schwierigkeiten beim Lauschangriff auf Wohnungen oder Autos beseitigen. In der Vergangenheit sei es vermehrt zu Problemen gekommen, weil Alarm- oder Sicherungssysteme das heimliche Anbringen von Wanzen unmöglich gemacht hätten, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. ...

