Wien - Pictet Asset Management hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr als elf Milliarden Schweizer Franken (rund 9,5 Milliarden Euro) eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Schon 2016 hätten sich die Zuflüsse auf 12,4 Milliarden Franken belaufen, was den Investmentarm der Genfer Privatbank zu einem der absatzstärksten Anbieter in Europa mache.

