Zusammenfassung:

Die verschobene Abstimmung für die Steuerreform und ein stärkerer Euro haben trotz solider Herstellungs-PMI's deutlich auf das Sentiment in Europa gedrückt

DAX® (DE30 auf der xStation5) fällt bis zu einer wichtigen Unterstützungszone zurück

Lufthansa (LHA.DE) trotzt dem Abwärtsdruck nach dem Upgrade der Deutschen Bank

In den letzten Tagen wurde die Rally an den europäischen Aktienmärkten deutlich ausgebremst. Auch wenn wir noch weit von einer größeren Korrektur entfernt sind, hat die Kraft der Bullen etwas nachgegeben und Benchmark aus Amerika sieht im Vergleich zu den europäischen Indizes fast schon unerreichbar aus. Das Sentiment am letzten Handelstag hat sich ein wenig geändert, da die Investoren enttäuscht waren, dass die Abstimmung über die Steuerreform verschoben wurde. Die Berichte aus Europa zur Herstellung waren solide, dennoch konnten die Aktienmärkte davon nicht profitieren.

Der DE30 fiel erneut in eine wichtige Unterstützungszone ab. Können die Bullen diesen Bereich erneut verteidigen? Quelle: xStation5 Das starke bullische Momentum aus dem dritten Quartal ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...