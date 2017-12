- Termine vom 4. bis 9. Dezember - === M O N T A G, 4. Dezember 2017 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember 10:30 DE/IW Köln, PK zu "Digitalisierung: Herausforderungen und Chancen für die Weiterbildung", Berlin *** 11:00 DE/CSU-Vorstand, Treffen zur künftigen personellen Aufstellung der Partei, ca 14:00 PK mit Bayerns Ministerpräsident Seehofer, München *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 11:00 GR/BIP 3Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 EU/Treffen der Eurogruppe, ab 18:00 Treffen der 27 Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im November *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November *** - EU/Kommissionspräsident Juncker, Ratspräsident Tusk und Großbritanniens Premierministerin May, Treffen zum Stand der Brexit-Verhandlungen, Brüssel D I E N S T A G, 5. Dezember 2017 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin November *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 GB/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag - Asset Management, London 12:30 DE/Ifo-Präsident Fuest, PG zur Gewerbesteuer, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse, Frankfurt *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel M I T T W O C H, 6. Dezember 2017 *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Mitteilung zum Capital Markets Day (Beginn 11:00), Unterföhring *** 08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis, Amsterdam 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 10:00 DE/HSBC Global Asset Management Deutschland, PG zum Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/VDA, Jahres-PK, Berlin *** 11:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Jahres-PK, Frankfurt *** 11:30 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede beim Internationalen Zinsforum zum Thema: "Herausforderungen der Europäischen Geldpolitik 2018", Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - EU/Kommission, Beratungen über Fortschritte bei den Brexit-Gesprächen sowie Vorstellung des Reformpakets für die Eurozone, Brüssel D O N N E R S T A G, 7. Dezember 2017 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober *** 08:30 DE/Uniper SE, CEO Schäfer gibt Strategie-Update für 2018 (via Telefonkonferenz) 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 09:30 DE/Societe Generale, PG zum Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 17:00 EU/Aufsichtsgremium GHOS, PK zur Reform der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 mit EZB-Präsident Draghi und Basel-Chef Ingves, Frankfurt - DE/SPD, Bundesparteitag (bis 9.12.), Berlin F R E I T A G, 8. Dezember 2017 *** 00:50 JP/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 04:40 CN/Handelsbilanz November 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis, Jena *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Oktober *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober *** 10:30 GB/Handelsbilanz Oktober *** 10:30 GB/Industrieproduktion Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (1. Umfrage) 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick 17:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Festakt zur Eröffnung der Schnellfahrstrecke Berlin - München, Berlin - EU/Ratingüberprüfung für Island (Fitch), Polen (Fitch), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Estland (S&P), Rumänien (Moody's), Slowakei (Moody's) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen S A M S T A G, 9. Dezember 2017 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2017 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.