In Dänemark scheinen die Uhren und auch selbst Politiker anders zu ticken als hierzulande. Brian Mikkelsen, seines Zeichens Minister für Industrie, Handel und Finanzen, fordert, dass seine Landsleute ihr Geld vom Sparbuch in Aktien umschichten. 135 Milliarden Dollar liegen dort nutzlos herum. Denn auch in Dänemark herrscht der Negativzins - und das bereits seit 2012. Die Nordea Bank erwartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...