Auch der Donnerstag war in Bezug auf den Dow Jones wieder von einer Reihe von Rekorden geprägt. So übersprang er beispielsweise zum ersten Mal die 24.000 Punkte-Marke. Und ging dann sogar bei 24.272 Punkten aus dem Handel. Heute wird der amerikanische Leitindex aber etwas schwächer erwartet. Dazu Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.