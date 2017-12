Smart Solutions Holding GmbH: Anleihegläubiger unterstützen den Weg für die Restrukturierung der Smart Solutions Holding und stimmen einer einmaligen Abfindung in Höhe von 10 % zu

Anleihegläubiger unterstützen den Weg für die Restrukturierung der Smart Solutions Holding und stimmen einer einmaligen Abfindung in Höhe von 10 % zu

München, 1. Dezember 2017 - Die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1X3MS7 / WKN: A1X3MS) ebnen den Weg für die Umsetzung der vorgeschlagenen Restrukturierung der Smart Solutions Gruppe und haben auf der heutigen Anleihegläubigerversammlung mit über 90 % Zustimmung den dafür notwendigen Beschluss gefasst.

"Mit dieser Zustimmung ist die Smart Solutions Holding einen erheblichen Schritt vorangekommen, die Sympatex Technologies wie geplant an einen Investor zu verkaufen und ihr in diesem neuen Rahmen eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen", sagt Dr. Rüdiger Fox, Sprecher der Geschäftsführung der Smart Solutions Holding und gleichzeitig CEO der Sympatex Technologies.

"Wir sind allen Beteiligten dankbar für den konstruktiven Dialog in den vergangenen Wochen, der es ermöglicht hat, die finanzielle Last der unvermeidlichen Restrukturierung auf viele Schultern zu verteilen", ergänzt Haiko Stüting, CFO beider Unternehmen. "Sowohl der bisherige Shareholder als auch die Gläubiger haben einem nennenswerten Verzicht zugestimmt, so dass der neue Investor bereit war, den verbleibenden Betrag für die Gesamtkosten der Transaktion aufzubringen."

Kontakt: Smart Solutions Holding GmbH Zeppelinstrasse 71 - 73 81669 München Tel.: + 49 / 89 / 45 835 0 Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 / 8896906-14 E-Mail: smartsolutions@better-orange.de

