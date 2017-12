Doch noch Regierungsbeteiligung statt Oppositionsbank? Die SPD bereitet sich jedenfalls auf Verhandlungen vor. Dass ausgerechnet eine Gesundheitsreform die Genossen begeistern soll, ist bezeichnend.

Um die gegenwärtige Debatte zu verstehen, muss man eines wissen: Die Bürgerversicherung hat eine nahe politische Verwandte - sie heißt Mütterrente. Beide Konzepte haben simple, aber gut klingende Namen, die beim ersten und zweiten Hören keinerlei Misstrauen auslösen. Ganz im Gegenteil: Wer wäre schon gegen eine Rente für Mütter oder Versicherungen für Bürger? Eben. Darüber hinaus gibt es eine weitere Parallele: die Wenigsten, die darüber sprechen, wissen auch genau, worüber. Erst recht kennen sie nicht die Fallstricke und Probleme. Man kann mit dem Schlachtruf "Bürgerversicherung jetzt!" deshalb mühelos fast jede Debatte gewinnen und bestens munitioniert in den politischen Kampf ziehen.

Und genau so ein Kampf steht der SPD bevor. Sollte die Parteiführung um Martin Schulz die Genossen am Ende eines langen Weges tatsächlich in eine Neuauflage der großen Koalition führen wollen (oder müssen), dann braucht sie gute Argumente. Und zwar im Plural: Um die hyper-grokoskeptische Basis zu überzeugen, die einer Regierungsbeteiligung zustimmen müsste, ist eine ganze Liste von Herzensanliegen nötig, mit deren Umsetzung man werben könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...