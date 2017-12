Sorgen um Verzögerungen bei der von Investoren ersehnten Steuerreform in den USA trüben die Stimmung an der Wall Street. Die drei wichtigsten Indizes starten mit Minuszeichen in den Handel.

"Anleger sind zurückhaltend, weil den Steuerplänen Stolpersteine im Weg liegen", sagte Andre Bakhos, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...