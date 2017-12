Liebe Leser,

Gazprom zeigte sich am Freitag als stark gefragter Wert. In den Kursbewegungen zeigte sich dies aber kaum. Es ging lediglich um wenige Cent hinauf und anschließend wieder herunter. Dennoch scheinen sich hier Interessenten zu finden. Chartanalysten meinen: Kurzfristig ein gutes Zeichen! Im Detail: Die Aktie konnte in den beiden vergangenen Wochen ohnehin mehr als 3,4 % aufsatteln und dabei wichtige Marken erreichen. Dies ist der Auftakt für eine möglicherweise entscheidende ... (Frank Holbaum)

