Unser heutiger Gast, Artur P. Schmidt, Buchautor und Finanzexperte, sieht aktuell eine ganze Menge frischer "Blasen" am Finanzmarkt. So ist seiner Meinung nach der Bitcoin ebenso maßlos überbewertet, wie der US-Aktienmarkt oder auch Einzelunternehmen wie Tesla. Aber weshalb eigentlich? Gibt es aktuell wirklich so viele "Blasen" am Finanzmarkt?