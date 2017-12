NEW YORK (Dow Jones)--Die Stimmung der Börsianer an der Wall Street hat sich am Freitag zu Beginn des Handels zwar wieder etwas aufgehellt, dennoch geben die Indizes etwas nach. Phasenweise hatte es im Vorfeld um die Mittagszeit in Europa schon nach deutlicheren Einbußen ausgesehen, belastet davon, dass neue Zweifel am Gelingen der US-Steuerreform aufgekommen sind. Denn der Senat stimmte wider Erwarten am Donnerstag noch nicht über seinen Entwurf ab, sondern vertagte sich auf Freitag.

Eine neue Berechnung ergab nämlich, dass die geplanten Steuersenkungen die nationalen Schulden der USA um rund eine weitere Billion US-Dollar erhöhen würden. Drei republikanische Senatoren verlangten daher vor einer Abstimmung Änderungen. Die Erkenntnis, dass sich Steuersenkungen anders wie vom Finanzminister behauptet, nicht selbst finanzierten, habe für neue Konfusion gesorgt, kommentiert Chefökonom Paul Donovan von UBS Wealth Management die Entwicklung.

Der Dow-Jones-Index startet in diesem Umfeld nach seiner jüngsten Rekordjagd 0,1 Prozent leichter mit 24.252 Punkten. Der S&P-500-Index gibt ebenfalls lediglich um 0,1 Prozent nach. Die technolgielastigen Nasdaq-Indizes fallen dagegen zurück um bis zu 0,3 Prozent. Nach ihrem Schwächeanfall am Mittwoch gelten Technologieaktien als etwas angeschlagen. Im Handel ist von Sektorrotation und Gewinnmitnahmen die Rede, ausgelöst auch von Sorgen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen. Am US-Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 2,40 Prozent.

Der Rückschlag bei der Steuerreform sei für sich genommen noch nicht das Problem, allerdings gingen der Legislative nun allmählich die Arbeitstage aus bis Weihnachten, so dass die Reform im laufenden Jahr möglicherweise nicht mehr beschlossen werde, sagt Marktexperte Sunil Krishnan von Aviva Investors. "Jegliches Zeichen für ein glattes Scheitern der US-Steuerreform würde an den Märkten für sehr große Enttäuschung sorgen", ergänzt er. Analyst Guillermo Felices von BNP Paribas Asset Management betont derweil: "Ereignisse wie eine Steuerreform sind niemals voll eingepreist, bis sie tatsächlich beschlossen sind."

Dollar mit schnellen Richtungswechseln - Sichere Häfen gesucht

Im Verlauf des Handels könnten US-Konjunkturdaten für Impulse sorgen, insbesondere der um 16.00 Uhr MEZ anstehende Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende US-Gewerbe im November.

Für Impulse könnte auch der Devisenmarkt sorgen, wo es weiter volatil zugeht. Geriet der Dollar am Vortag auf breiter Front unter Druck mit Berichten über neue Personalquerelen unter der Ägide von US-Präsident Donald Trump - angeblich soll der Außenminister ausgetauscht werden -, zieht er aktuell auf breiter Front an und macht die Verluste fast wieder wett.

Technologieaktien angeschlagen

Unter den Einzelwerten zeigen sich Autoaktien gemischt nach der Bekanntgabe der Absatzzahlen für November. Ford steigen um 0,6 Prozent, GM und Fiat Chrysler verlieren dagegen 1,1 bzw 0,2 Prozent. Ford hat den Absatz um 6,7 Prozent gesteigert, bei GM ist er um 3 Prozent gefallen.

Foundation Medicine ziehen um rund 12 Prozent an. Ein Diagnosetest des Biotechnologie-Unternehmens zur Entdeckung von Krebs verursachenden Genmutationen ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden. Mylan verteuern sich um knapp 3 Prozent. Für Fantasie sorgt hier, dass laut einem CNBC-Bericht Amazon mit mehreren Generikaherstellern, darunter Mylan, über einen Start in das Pharmageschäft gesprochen haben soll.

Unerwartet starke Quartalszahlen treiben den Kurs des Halbleiterherstellers Ambarella um 15,1 Prozent nach oben. Ulta Beauty rutschen dagegen um 3,0 Prozent ab. Zwar sind die neuesten Quartalszahlen des Kosmetikunternehmens im Rahmen der Prognosen ausgefallen, allerdings enttäuscht der Ausblick.

Bei Blue Apron wird positiv gesehen, dass der Finanzchef nun auch an die Spitze des Unternehmens rückt und den alten CEO ablöst. Der Kurs des Kochboxen-Anbieters gewinnt 4,7 Prozent.

Im US-Gesundheitssektor steht eine milliardenschwere Übernahme offenbar vor dem Abschluss. CVS Health stehe kurz vor dem Erwerb der Aetna Inc für mehr als 66 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. CVS geben um 1,1 Prozent nach, Aetna legen um 0,3 Prozent zu,

Opec-Einigung wirkt

Die Ölpreise ziehen an, nachdem die Opec und wichtige Nicht-Opec-Ölförderer wie Russland beschlossen haben, die Förderreduzierung um neun Monate auszuweiten bis Ende 2018. Brentöl legt um 1,4 Prozent zu auf 63,50 Dollar, WTI um 1,5 Prozent auf 58,26 Dollar je Barrel.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.241,78 -0,13 -30,57 22,66 S&P-500 2.645,82 -0,07 -1,76 18,18 Nasdaq-Comp. 6.856,58 -0,25 -17,40 27,37 Nasdaq-100 6.346,14 -0,31 -19,43 30,48 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,79 1,6 1,78 59,2 5 Jahre 2,14 -0,2 2,14 21,2 7 Jahre 2,30 -1,5 2,31 4,8 10 Jahre 2,39 -1,9 2,41 -5,4 30 Jahre 2,79 -3,5 2,83 -27,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Uhr Do, 18:35 % YTD EUR/USD 1,1866 -0,41% 1,1915 1,1889 +12,8% EUR/JPY 133,69 -0,35% 134,16 133,65 +8,8% EUR/CHF 1,1695 -0,25% 1,1724 1,1708 +9,2% EUR/GBP 0,8809 -0,09% 0,8816 1,1343 +3,4% USD/JPY 112,66 +0,06% 112,59 112,43 -3,6% GBP/USD 1,3472 -0,32% 1,3515 1,3486 +9,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,43 57,4 +1,8% 1,03 +2,5% Brent/ICE 63,52 62,63 +1,4% 0,89 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,33 1.274,98 -0,1% -0,64 +10,7% Silber (Spot) 16,34 16,44 -0,6% -0,10 +2,6% Platin (Spot) 936,20 942,00 -0,6% -5,80 +3,6% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,4% +0,01 +20,8% ===

December 01, 2017 09:50 ET (14:50 GMT)

