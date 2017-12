Wollerau - Seit ein paar Jahren unterstützt der in Zug domizilierte spezialisierte Asset Manager QCAM Currency Asset Management AG im Rahmen seines philanthropischen Engagements die vom kolumbianischen Sänger und mehrfachen Grammy-Preisträger Juanes gegründete Stiftung Mi Sangre. Mi Sangre setzt sich für den Frieden im südamerikanischen Land ein, dessen Menschen und vor allem Kinder unter den Folgen der über Jahrzehnte herrschenden Gewalt leiden.

Spenden für Stiftungen in Asien und Lateinamerika

"Im Rahmen des Währungsmanagements für unsere Kunden sind wir weltweit in Märkten tätig. Es ist uns eine Herzensangelegen-heit, mit unserem philanthropischen Beitrag Menschen in Not zu helfen" sagt QCAM CEO Thomas Suter. Neben Mi Sangre un-terstützt das Unternehmen auch die in Kambodscha tätige "Smi-ling Gecko"-Stiftung des Schweizer Foto-Künstlers Hannes Schmid. "Im Namen der Mi Sangre Stiftung will ich QCAM für die hoch geschätzte Unterstützung danken. Ich freue mich immer wieder darauf, ...

