Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen können sich die Aktienkurse im Verlauf des Nachmittaghandels stabilisieren. Kurz nach der Eröffnung an Wall Street verliert der DAX nur noch 0,4 Prozent oder 57 auf 12.967 Punkte, nachdem er am Vormittag zeitweise um mehr als 200 Punkte eingebrochen war. Der Euro-Stoxx-50 fällt nur noch um 0,3 Prozent. Hatte es zunächst zum Start an der Wall Street nach einem stärkeren Rücksetzer ausgesehen, kommen die Kurse dort tatsächlich nur moderat zurück von den jüngsten Rekordhochs.

Händler in Europa sprechen von terminmarktorientierten Käufen derjenigen, die bisher auf fallende Kurse gesetzt hätten. Auch der rückläufige Euro hilft etwas bei der Stabilisierung des DAX. Nach 1,1940 Dollar am Vormittag wird der Euro am Nachmittag nur noch mit 1,1870 Dollar gehandelt. "Viele Marktteilnehmer handeln den DAX derzeit nur nach der Währung", sagt ein Händler.

Mit dem Minus am Vormittag hatte der DAX den tiefsten Stand seit Ende September markiert. Da wuchs aus Sicht von Marktanalysten die Gefahr einer weiteren Abwärtswelle Richtung 12.400 Punkte, die nun erst einmal abgewehrt worden ist.

US-Anleger hatten zuletzt laut Marktteilnehmern weltweit Aktienbestände verkauft und das Geld in den USA angelegt - wegen der erwarteten Steuerreform. Diese könnte die Unternehmensgewinne in den USA um weitere 7 bis 8 Prozent nach oben treiben, sagt Heino Ruland von Ruland Research. Nun zeichnen sich womöglich wieder Verzögerungen bei dem Steuerprojekt ab, denn der Senat hat die Abstimmung über seinen Entwurf auf Freitag verschoben.

Luftfahrt-Aktien im Höhenflug

Angeführt wird die Erholung in Europa von den Luftfahrtaktien. Lufthansa profitieren von einer Hochstufung der Deutschen Bank auf "Buy"; für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach oben. Für Air France KLM hat die Deutsche Bank die Verkaufsempfehlung zurückgezogen, der Kurs steigt um 2 Prozent. IAG gewinnen in London 0,8 Prozent.

Der Index der Öl- und Gaswerte steigt um 0,7 Prozent. Die Opec hat die Förderkürzungen um neun Monate verlängert bis Ende 2018. "Die Opec will den Ölpreis offensichtlich über die Marke von 60 Dollar je Barrel treiben", sagt ein Marktteilnehmer. Zwar würden mit steigenden Preisen wieder mehr Fracking-Quellen genutzt. "Das reicht aber wohl nicht aus, um die Märkte mit Öl zu fluten", so der Marktteilnehmer. Für die Branchentitel sprächen auch die vergleichsweise hohen Dividendenrenditen.

Gewinnmitnahmen bei kurz- und langfristigen Favoriten

Die Verliererseite wird von den Autotiteln angeführt, ihr Branchenindex fällt um 0,9 Prozent. Nachdem Autoaktien zuletzt oft favorisiert wurden, werden nun Gewinne mitgenommen. VW verlieren 1,8 Prozent, BMW 0,5 Prozent und Daimler um 1 Prozent. Technologiewerte fallen um 0,6 Prozent, sie hatten sich das gesamte Jahr besonders gut entwickelt und sind derzeit nach ihrem massiven Schwächeanfall am Mittwoch, ausgehend von der Wall Street, etwas angeschlagen.

Im MDAX verlieren Hella 2,4 Prozent auf 50,36 Euro. Im Handel ist von einer Platzierung der Familienaktionäre von bis zu 1,15 Millionen Aktien die Rede. Der Preis für die einzelnen Titel des Automobilzulieferers soll bei 49 Euro liegen.

Im TecDAX erholen sich Dialog Semiconductors nur leicht um 1,3 Prozent von ihrem Kurseinbruch am Vortag. Die Commerzbank meint, die Befürchtungen hinsichtlich eines Abwendens von Apple seien übertrieben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.555,54 -0,40 -14,39 8,05 Stoxx-50 3.155,47 -0,06 -1,81 4,81 DAX 12.954,70 -0,53 -69,28 12,84 MDAX 26.820,14 -0,76 -206,71 20,87 TecDAX 2.513,55 -0,09 -2,26 38,74 SDAX 11.755,84 -0,43 -50,88 23,49 FTSE 7.333,32 0,09 6,65 2,67 CAC 5.353,79 -0,35 -18,99 10,11 Bund-Future 163,24 0,55 1,96 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Uhr Do, 18:35 % YTD EUR/USD 1,1872 -0,36% 1,1915 1,1889 +12,9% EUR/JPY 133,69 -0,35% 134,16 133,65 +8,7% EUR/CHF 1,1699 -0,21% 1,1724 1,1708 +9,2% EUR/GBP 0,8814 -0,03% 0,8816 1,1343 +3,4% USD/JPY 112,62 +0,03% 112,59 112,43 -3,7% GBP/USD 1,3466 -0,36% 1,3515 1,3486 +9,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,51 57,4 +1,9% 1,11 +2,7% Brent/ICE 63,59 62,63 +1,5% 0,96 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,01 1.274,98 +0,1% +1,03 +10,8% Silber (Spot) 16,36 16,44 -0,5% -0,08 +2,8% Platin (Spot) 937,10 942,00 -0,5% -4,90 +3,7% Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,5% +0,01 +20,8%

December 01, 2017 09:54 ET (14:54 GMT)

