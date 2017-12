Der Lkw-Verkehr wird digitalisiert. Doch bislang fehlt den Herstellern dafür die nötige Infrastruktur. Auf dem Handelsblatt Nutzfahrzeug-Gipfel üben sie deutliche Kritik an der Politik.

Lastwagen verstopfen die Autobahnen, in den Städten sorgen Dieseltransporter der Lieferdienste für schlechte Luft - viele empfinden die Nutzfahrzeuge als Belastung. Dabei ist die Branche viel fortschrittlicher als ihr Ruf.

Die moderne Logistik ist nach wie vor angewiesen auf hochindividuelle Lieferfahrzeuge. Darum sind die Hersteller heute schon Vorreiter bei Zukunftsthemen, die auch die klassische Autoindustrie umtreiben. Egal ob beim Autonomen Fahren oder bei alternativen Antrieben - die Nutzfahrzeughersteller wollen schon in den kommenden Jahren viele Technologien der Mobilität von Morgen serienreif machen.

"Die Digitalisierung in der Nutzfahrzeugbranche ist schon viel weiter fortgeschritten als in der klassischen Autoindustrie", meint MAN-Chef Joachim Drees, auf dem ersten Nutzfahrzeug-Gipfel 2017 des Handelsblatts in München. Alle zwei Jahre treffen sich hier Experten, um über den "Gütertransport der Zukunft" zu reden.

Die Vorreiterrolle der Brummis erklärt MAN-Chef Drees mit einer einfachen Tatsache: "Schon heute wissen die Flottenbetreiber ganz genau, wo ihre Fahrzeuge stehen und kennen genau den Betriebszustand." Während in der Autoindustrie oft nach Prestige oder Image gekauft werde, gehe es in der Logistik vor allem um die Effizienz und ums Geschäft.

Selbstfahrende Lkw können dabei nicht nur die Transportkosten ...

