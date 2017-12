Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland spielt Deutschland in Gruppe F gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Das ergab die Auslosung am Freitagnachmittag in Moskau.

Das erste Spiel der deutschen Mannschaft ist damit am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko. Das zweite Spiel am 23. Juni in Sotschi gegen Schweden. Die dritte Partie am 27. Juni in Kasan gegen Südkorea. Die weiteren Ergebnisse der Auslosung: Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay; Russland und Saudi-Arabien werden das Eröffnungsspiel bestreiten; Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko, Iran; Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark; Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria; Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien; Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien, England; Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan.