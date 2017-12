Frankfurt - Der von Caixin erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) in China ist entgegen dem offiziellen PMI im November leicht auf 50,8 gefallen, hält sich damit aber noch im expansiven Bereich, so die Analysten der Commerzbank. Im privaten Sektor sei die Stimmung folglich nicht so gut wie in den staatlichen Bereichen.

