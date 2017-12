Hannover - Im Oktober sind nun endlich auch die Einkaufsmanager der US-Serviceunternehmen von einer fast schon bedrohlichen Euphorie befallen worden, so die Analysten der Nord LB. Entsprechend habe der ISM PMI Non Manufacturing über die Marke von 60 Punkten springen können. Der zunehmend an Popularität gewinnende nationale Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor habe den leicht rückläufigen ISM PMI Manufacturing mit diesem Anstieg im Oktober sogar überholen können.

