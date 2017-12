Frankfurt - Die OPEC und 10 weitere Nicht-OPEC-Länder einschließlich Russland haben sich gestern bei ihrem Treffen in Wien darauf verständigt, die Produktionskürzungen um weitere neun Monate bis Ende 2018 zu verlängern, so die Analysten der Commerzbank. Die Lage solle beim nächsten OPEC-Treffen am 22.

Den vollständigen Artikel lesen ...