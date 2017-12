Takeda Pharmaceutical Company Limited [TSE: 4502] hat heute die Ernennung von Dr. med. Toshio Fujimoto, MBA zum General Manager des Health Innovation Park in Shonan bekanntgegeben. Die Ernennung ist ab dem 1. Dezember 2017 wirksam. Dr. Fujimoto, der von Eli Lilly Japan zu Takeda kommt, wird in dieser neuen Rolle strategische Führung und Übersicht für alle zentralen Aktivitäten des Parks bereitstellen, unter anderem: Entwicklung und Ausführung von Geschäfts- und Finanzplänen, Koordination von Werksbetrieben und Dienstleistungen, Rekrutierung und Verwaltung von Mietern sowie Marketingaktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Fujimoto berichtet einem neu gebildeten Vorstand, der sich aus Führungskräften von Takeda zusammensetzt. Der Vorstand wird vom Vorstandsvorsitzenden, Seigo Izumo (Global Head of Regenerative Medicine Unit, Head of Scientific Affairs, Japan) geleitet. Weitere Vorstandsmitglieder sind Salvatore Alesci (Head of R&D Global Science and Biomedical Policy) und Haruhiko Hirate (Corporate Officer, Corporate Communications and Public Affairs Officer). Der Vorstand ist beratend tätig und unterstützt die Entscheidungsfindung im Rahmen von Takedas anhaltender Etablierung des Ökosystems des Parks und der anhaltenden Bemühungen, sinnvolle Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen, biotechnischen und biopharmazeutischen Unternehmen und anderen Partner aufzubauen.

Dr. Fujimoto bringt breit gefächerte Erfahrungen im Forschungs- und Entwicklungsbereich, hervorragende Führungsqualitäten und Geschäftssinn mit nach Shonan. In seiner letzten Rolle als Vice President der Medikamentenentwicklungsabteilung bei Eli Lilly Japan, in der er seit 2015 tätig war, war er beaufsichtigend für den Funktionsbereich Forschungs- und Entwicklungsmanagement in Japan tätig. Dr. Fujimoto erhielt seinen Doktor der Medizin von der Universität Kyoto und seinen MBA von der Universität Kobe. Seine klinische Praxis begann als Assistenzarzt in der Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Kyoto. Nach mehreren Rotationen in lokalen Krankenhäusern nahm er in Deutschland eine Stelle als Assistenzchirurg der Thoraxchirurgie in der Ruhrlandklink an und zog später in die USA, um dort an der Mayo Clinic als Clinical Fellow der allgemeinen Thoraxchirurgie zu arbeiten.

"Die Ernennung von Dr. Fujimoto als General Manager unseres Health Innovation Park ist ein wichtiger Meilenstein, der sowohl unseren aktuellen als auch unseren zukünftigen Partnern unsere anhaltende Verpflichtung für die Förderung eines offenen Ökosystems der Innovation in Japan signalisiert", so Andrew Plump, Chief Medical and Scientific Officer von Takeda. "Ich bin mir sicher, dass Dr. Fujimotos Leidenschaft, seine Führungsqualitäten und seine Erfahrungen in der Forschung und Entwicklung extrem hilfreich für unsere Bemühungen sein werden, eine lebendige und interessante Gemeinschaft aufzubauen, in der die Branche, der Staat und Hochschulen die Umsetzung hochmoderner Wissenschaften in wirkungsvolle Gesundheitslösungen für Patienten in Japan und in aller Welt entwickeln und beschleunigen können. Ich freue mich sehr, ihn in unserem Führungsteam willkommen zu heißen."

Takeda hat sich zu umfassenden Investitionen in die Entwicklung seines Health Innovation Park in Shonan verpflichtet und möchte das erste offene innovative Ökosystem in Japan etablieren, das auf pharmazeutischem Wissen aufbaut.

Partner von Shonan Health Innovation Park (Stand: 1. Dezember)

T-CiRA Axcelead Drug Discovery Partners, Inc. Scohia, Inc. Cardurion Pharmaceuticals. Seedsupply, Inc. ChromaJean, Inc. Chordia Therapeutics, Inc. Rabics, Inc. K-Pharma, Inc. Noile-Immune Biotech, Inc. Oita University

Institute of Advanced Medicine, Inc.

Über Takeda Pharmaceutical Company

Takeda Pharmaceutical Company Limited ist ein global tätiges, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine strahlendere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umwandelt. Takeda konzentriert seine Forschungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie, mit dem Zentralnervensystem zusammenhängende Therapiebereiche sowie Impfstoffe. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Neue innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie die Präsenz von Takeda auf aufstrebenden Märkten sind Takedas aktuelle Wachstumsmotoren. Mehr als 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit den Partnern von Takeda im Gesundheitswesen zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.takeda.com/news.

