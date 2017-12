Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel weiter mit Kursgewinnen notiert. Die Staatsanleihen kamen im Handelsverlauf zwar etwas von ihren deutlicheren Gewinnen im Mittagshandel zurück, blieben aber einheitlich in der Gewinnzone.Nachdem sich am Vormittag gezeigt hatte, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...