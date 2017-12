INDONESIEN (IT-Times) - Vestas Wind Systems A/S arbeitet zusammen mit den Regierungen in Australien, Dänemark und Indonesien an einem Mega-Projekt für Erneuerbare Energien. Mit dem Asian Renewable Energy Hub (AREH) wird eine bis zu sechs Gigawatt große Wind- und Solarkraft-Hybridanlage in der westaustralischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...