NEW YORK (Dow Jones)--Nokia erhält im Streit um Lizenzrechte von Blackberry eine Zahlung von 137 Millionen US-Dollar. Ein Schiedsgericht habe die Entscheidung vor einigen Tagen bereits getroffen, teilte die Blackberry Ltd mit. Der US-Software- und Technologiekonzern zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, wolle diese aber akzeptieren. Nokia erklärte, dass ein Großteil der Summe bereits in früheren Geschäftsberichten ausgewiesen worden sei.

December 01, 2017 11:33 ET (16:33 GMT)

