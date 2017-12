Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -



Afrikas größte Wohlfahrtsorganisation, die das Unternehmertum fördert - die Tony Elumelu Foundation (TEF) -, gab heute bekannt, dass sie vom 1. Januar 2018 an Bewerbungen von herausragenden afrikanischen Unternehmern mit Startup- oder Geschäftsideen mit hohem Wachstumspotenzial für den 4. Zyklus ihres Programms für Unternehmerausbildung entgegennehmen wird.



Das Bewerbungsportal öffnet um Mitternacht WAT, am 1. Januar 2018 unter http://www.tonyelumelufoundation.org.



Im Rahmen dieses Programms bringt dessen Gründer 100 Mio. USD dafür auf, innerhalb von zehn Jahren 10.000 afrikanische Unternehmer zu finden, auszubilden, zu betreuen und zu finanzieren, 1.000.000 Arbeitsplätze zu schaffen und 10 Mrd. USD an sozialem und wirtschaftlichem Vermögen entstehen zu lassen.



Nach drei Zyklen kann das Programm (als einzige aus Afrika finanzierte Initiative für wirtschaftliche Entwicklung), folgende Ergebnisse vorweisen:



- 158.000 eingegangene Bewerbungen von afrikanischen Unternehmern in 107 Ländern, darunter alle afrikanischen Nationen - Unterstützung für fast 3.000 Unternehmen mit 12-wöchigem Online-Training, erstklassigem Mentoring, Zugang zu TEFs Netzwerk von Startups und Startkapital in Höhe von 5.000 USD* - Gesamtinvestitionen von 14.235.000 USD, darunter 4.270.500 USD in Landwirtschaft, 1.285.000 in IKT, 1.245.000 USD in Bildung und Schulungen und 7.400.000 in Startups in 19 anderen Bereichen.



Das Programm steht Bürgern und rechtmäßigen Bewohnern sämtlicher afrikanischer Länder offen, die Unternehmen in Afrika betreiben, welche weniger als drei Jahre alt sind, einschließlich Neugründungen.



"Ich bin selbst Unternehmer und verstehe, wie es sich anfühlt, wenn man nach einem Rettungsanker sucht und auf den großen Durchbruch wartet. Daher habe ich mir vorgenommen, mit der Stiftung den Glücksengel zur Institution zu machen und dem Kontinent Afrika etwas zurückzugeben. Ich bin sehr zufrieden damit, dass das Programm schon jetzt Afrikas Unternehmer an den Start bringt und den wirtschaftlichen Wandel vorantreibt", so TEF-Gründer, Tony O. Elumelu, CON.



* 5,000 Startkapital entsprechend dem offiziellen Gegenwert laut Zentralbank von Nigeria zum Zeitpunkt der Auswahl für das Programm.



Über die Tony Elumelu Foundation



Die Tony Elumelu Foundation (TEF) wurde 2010 gegründet und ist die führende Wohltätigkeitsorganisation in Afrika, die sich für Unternehmertum und Unternehmer auf dem Kontinent einsetzt. Die langfristige Investition der Stiftung in die Stärkung afrikanischer Unternehmer ist ein Kennzeichen von Tony Elumelus Philosophie des "Afrikapitalismus", die Afrikas Privatwirtschaft und vor allen Dingen seine Unternehmer als Katalysator für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents begreift. Die Vorzeigeinitiative der Stiftung, das TEF-Programm für Unternehmer, beinhaltet den Einsatz von 100 Millionen USD über einen Zeitraum von zehn Jahren, um 10.000 Unternehmer zu finden, zu betreuen und zu finanzieren, die in der Lage sind, das Gesicht der Wirtschaft in ganz Afrika zu transformieren. http://www.tonyelumelufoundation.org/teep @tonyelumeluFDN



