Donald Trumps früherer Sicherheitsberater Michael Flynn hat sich schuldig bekannt und schwere Vorwürfe gegen engste Mitarbeiter des Präsidenten erhoben.

Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, hat in der Russland-Affäre engste Mitarbeiter des Präsidenten belastet. Seine Kontakte nach Moskau seien von Trumps Übergangsteam gesteuert worden, das vor dem Amtsantritt dessen Präsidentschaft vorbereitete, erklärte Flynn.

Flynn bekennt sich schuldig

Donald Trumps früherer Sicherheitsberater Michael Flynn hat sich schuldig bekannt, das FBI im Zuge der Russland-Affäre belogen zu haben. Flynn sagte am Freitag vor einem Bundesgericht in Washington aus. Laut Anklage von FBI-Sonderermittler Robert Mueller hatte er Falschaussagen über Konversationen mit dem damaligen und inzwischen abgelösten russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, gemacht.

