ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Nachdem sich der Index zunächst von zwischenzeitlichen Verlusten erholt hatte, rutschte er im späten Handel wieder in negatives Terrain. Auslöser waren deutliche Abgaben an der Wall Street, nachdem der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn sich laut Berichten schuldig bekannt hat, das FBI in der Russland-Affäre belogen zu haben. Bereits am Vortag hatte es Berichte über neue Personalquerelen unter der Ägide von US-Präsident Trump gegeben. Angeblich soll der US-Außenminister Rex Tillerson ausgetauscht werden.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 9.275 Punkte und schloss damit nur knapp über seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 58,17 (zuvor: 83,9) Millionen Aktien.

Im Blickpunkt stand auch weiter die US-Steuerreform. Zunächst gab es neue Zweifel am Gelingen, denn der Senat stimmte wider Erwarten am Donnerstag noch nicht über seinen Entwurf ab, sondern vertagte sich auf Freitag. Eine neue Berechnung hatte ergeben, dass die geplanten Entlastungen die nationalen Schulden der USA um rund eine weitere Billion Dollar erhöhen würden. Daher verlangten drei republikanische Senatoren vor einer Abstimmung noch Änderungen. Nun gab Senator John Cornyn bekannt, die Republikaner hätten die notwendigen 50 Stimmen für eine erfolgreiche Abstimmung über die Steuerreform im Senat zusammen.

Bei den Einzelwerten standen nur die Aktien von Richemont und Swatch auf der Gewinnerseite, die um 1,1 bzw. 0,6 Prozent zulegten. Die Bankenwerte rutschten nach zwischenzeitlichen Gewinnen mit dem Gesamtmarkt ins Minus. Für die Aktie der Credit Suisse ging es um 0,5 Prozent nach unten. Am Vortag hatte die Aussage der Bank, das Ziel eines bereinigten Vorsteuergewinns von 700 Millionen Franken vorzeitig erreichen zu wollen, noch für ein deutliches Plus gesorgt. Die Aktien der UBS fielen um 0,2 Prozent.

