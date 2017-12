01.12.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dank anhaltend hohem Interesse am österreichischem Aktienmarkt setzt sich die Aufwärtsentwicklung der Umsätze in Beteiligungswerten an der Wiener Börse fort. Im November wurden EUR 5,86 Mrd. mit Aktien umgesetzt, ein Plus von 19 % im Vergleich zum Vorjahr (Nov 2016: EUR 4,93 Mrd.). Das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen kommt per Ende November auf EUR 5,60 Mrd, der höchste Wert seit 2010. Die Umsätze liegen in zehn von elf Monaten über den...

Den vollständigen Artikel lesen ...